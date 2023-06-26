براهيمي يقترب من حسم جائزة مميزة في الليغ1

إقترب اللاعب الدولي الجزائري ونادي نيس بلال براهيمي، من حسم جائزة أجمل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

هذا بعد إكتساح لاعب الخضر بلال براهيمي، لحد الساعة، سبر الأراء الذي أعنه الدوري الفرنسي عبر موقعه الرسمي الأسبوع الماضي.

ووضع موقع الدوري الفرنسي، أجمل 10 أهداف، للجمهور لإختيار هدف واحد منها كأجمل هدف في الموسم، والذي يتصدره هدف لاعب نيس بلال براهيمي ضد أجاكسيو ضمن الجولة 23، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

وإكتسح هدف براهيمي التصويت بعدما نال 16138 صوت، فيما جاء هدف لاعب أولمبيك مارسيليا ألكسيس سانشيز ضد موناكو في الجولة 15 ثانيا برصيد 8739.

فيما إحتل هدف لاعب رين بوريغود بنجامين، ضد نيس في الجولة 34 المركز الثالث برصيد 7888، وجاء هدف ليو ميسي ضد كليرمون فوت برسم الجولة الأولى المركز الرابع في الترتيب برصيد 5183.

كما جاء هدف الدولي الجزائري الآخر أدم أوناس لاعب نادي ليل، ضد نادي تولوز برسم الجولة 8 في المركز السادس ب4416 تصويت.

يجدر الإشارة، يعد تتويج بلال براهيمي التتويج الجزائري الثاني على التوالي، حيث سبق للاعب الخضر يوسف بلايلي أن حقق الجائزة الموسم الماضي.

بعد أن سجل بلايلي، هدفا رائعا في مرمى موناكو في الجولة 37 من الموسم الماضي لما كان ينشط بصفوف برست.