براهيمي يقترب من مزاملة بلعيد في سانت تروند

يقترب الدولي الجزائري، الناشط في صفوف نادي نيس الفرنسي، بلال براهيمي، من الانتقال إلى صفوف نادي سانت تروند البلجيكي.

وحسب ما كشفه الصحفي البلجيكي، ساشا تافوليري، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”. فإن إدارة نادي نيس، قررت إعارة لاعب الفريق، بلال براهيمي، لنادي سانت تروند البلجيكي، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن صفقة إعارة اللاعب الجزائري إلى نادي سانت تروند ستتم مع أحقية الشراء.

للإشارة، سيزامل اللاعب، بلال براهيمي، في حال إتمام الصفقة، مواطنه المدافع الدولي، بلعيد زين الدين، المنتقل حديثا إلى سانت تروند، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.