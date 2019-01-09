براهيمي يقنع إدارة “إيفرتون” ويقترب من الدوري الإنجليزي !

كشفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية، أن بعضا من كشافي نادي “إيفرتون” تابعوا مباراة “بورتو” ضد “ناسيونال ماديرا” والتي شهدت تألق “براهيمي”.

وأكدت ذات المصادر البرتغالية، أن الجزائري أقنع وبشكل كبير مسؤولي الفريق الإنجليزي الذي يجهز عرضه لخطفه في الميركاتو الشتوي.

وبات نجم “الدراغاو” قريبا من اللعب في الدوري الإنجليزي، سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو في الموسم المقبل، بعد أن قرر الرحيل عن “بورتو” بعد نهاية عقده في جوان المقبل.

يذكر أن العديد من الأندية الأوروبية مهتمة بخدماته على غرار قطبي مدينة “ميلانو” وأيضا نادي “روما” بالإضافة إلى “إيفرتون” و “نيوكاستل”.