براهيمي يقود الريان لفوز جديد في رابطة أبطال آسيا

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ناديه الريان، اليوم الثلاثاء، لتحقيق الفوز على حساب فريق الشارقة، في رابطة أبطال آسيا.

وشارك براهيمي أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الريان القطري، في هذه المواجهة، التي تدخل ضمن الجولة الرابع لرابطة أبطال آسيا.

كما نجح الدولي الجزائري، في منح تمرير حاسمة، قبل أن يهز الشباك عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ62.

وانتهت هذه المواجهة بفوز ياسين براهيمي، وناديه الريان، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، على حساب نادي الشارقة.