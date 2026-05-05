براهيمي يقود الغرافة لنهائي كأس أمير قطر على حساب الوكرة

حجز نادي الغرافة بطاقة العبور إلى نهائي كأس أمير قطر، عقب تفوقه، اليوم الثلاثاء، على الوكرة بركلات الترجيح (3-2)، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب جاسم بن حامد، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

عرفت المباراة صراعاً تكتيكياً كبيراً على مدار 120 دقيقة، إذ غلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين، مع قلة الفرص الحقيقية للتسجيل. ورغم المحاولات المتقطعة، لم يتمكن أي طرف من فك شيفرة دفاع المنافس، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي هذه المرحلة الحاسمة، أظهر لاعبو الغرافة تركيزاً عالياً، مكنهم من حسم المواجهة والتأهل إلى النهائي، مستفيدين من الفعالية والهدوء في التنفيذ.

ولعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي دوراً مهماً في هذا التأهل، بعدما شارك في كامل أطوار اللقاء وقدم مردوداً قتالياً. قبل أن ينجح في تسجيل إحدى ركلات الترجيح، مساهماً بشكل مباشر في بلوغ فريقه المشهد الختامي.

فيما شارك مهاجم “الخُضر”، رضوان بركان، بديلا عند الدقيقة 90+، وتمكن من تسجيل ركلة ترجيحية لصالح ناديه.