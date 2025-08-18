إعــــلانات
براهيمي يقود تشكيلة افتتاح الدوري القطري

بقلم محمد لمين صحراوي
اختير لاعب “الخضر” ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الأولى، من الموسم الكروي لدوري نجوم قطر 2025-2026.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء. تشكيلة جولة افتتاح الدوري القطري، والتي عرفت تواجد براهيمي، بتقييم 9.5، وهو ثاني أعلى تقييم في التشكيلة.

وكان الدولي الجزائري، قد تألق رفقة ناديه الغرافة، الجمعة الماضية. حينما قاده إلى قلب تأخره بهدفين نظيفين، أمام أم صلال إلى انتصار بنتيجة 4-2.

وقدم يومها نجم بورتو البرتغالي السابق، مستويات راقية، اختتمها بتمريرة حاسمة في الدقيقة 90+7، لزميله السنغالي سيدو سانو، جاء منها الهداف الرابع في اللقاء.

