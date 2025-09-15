براهيمي يقود تشكيلة الأسبوع في قطر

اختير الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ضمن تشكيلة الأسبوع لدوري نجوم قطر، للموسم الجاري 2025-2026.

ونشر موقع “سوفاسكور”، أمس الأحد، تشكيلة الجولة الـ 4 من الدوري القطري، والتي عرفت تواجد، لاعب “الخضر” ونجم نادي الغرافة، ياسين براهيمي.

ومنح الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، براهيمي، علامة 9.7/10، كأفضل لاعب في الجولة الـ 4، متقدما على البولندي كريستوف بياتيك، نجم الدحيل، الذي تحصل على 9.3.

وجاء اختيار لاعب بورتو البرتغالي السابق، على رأس تشكيلة الأسبوع في قطر. بعد مساهمته في فوز ناديه الغرافة أمام السيلية، الجمعة الماضية، بثنائية نظيفة، سجل منها هدفا وصنع آخرا.

وبعد مرور 4 جولات عن الموسم الجديد، وصل براهيمي، إلى المساهمة التهديفية الـ 4، بواقع هدفين وتمريرتين حاسمتين.

🎖 تشكيلة سوفاسكور المثالية للمرحلة الرابعة من دوري نجوم قطر🇶🇦 pic.twitter.com/HxoAqTzSuY — SofascoreAR (@SofascoreARB) September 14, 2025

