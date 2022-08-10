براهيمي يقود تشكيلة الفهود في مواجهة الوكرة
بقلم كريم تيغرمت
يخوض الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الأربعاء، مباراة الجولة الثالثة من الدوري القطري، رفقة ناديه الغرافة، في مواجهة الوكرة.
وكشفت الصفحة الرسمية للغرافة، عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي يتقدمها ياسين براهيمي.
كما سيحمل الدولي الجزائري، شارة القيادة في هذا اللقاء، حيث سيسعى رفقة زملائه لتحقيق الفوز وضمان النقاط الثلاث.
وضمت التشكيلة الأساسية لنادي الغرافة، والتي ستواجه الوكرة كل من:
تشكيلة الفهود في لقاء اليوم #الغرافة | #دوري_نجوم_qnb pic.twitter.com/QS2mWis6iT
— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) August 10, 2022
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