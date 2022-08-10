براهيمي يقود تشكيلة الفهود في مواجهة الوكرة

يخوض الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الأربعاء، مباراة الجولة الثالثة من الدوري القطري، رفقة ناديه الغرافة، في مواجهة الوكرة.

وكشفت الصفحة الرسمية للغرافة، عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي يتقدمها ياسين براهيمي.

كما سيحمل الدولي الجزائري، شارة القيادة في هذا اللقاء، حيث سيسعى رفقة زملائه لتحقيق الفوز وضمان النقاط الثلاث.

وضمت التشكيلة الأساسية لنادي الغرافة، والتي ستواجه الوكرة كل من: