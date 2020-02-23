براهيمي يكشف تفاصيل مُؤثرة عن أمه!

كشف الدولي الجزائري ياسين براهيمي، تفاصيل مُثيرة بخصوص علاقته القوية مع والدته، والتضحيات التي قامت بها لرؤيته ناجحا في مشواره.

وصرّح نجم الخضر لقناة “بي إن سبورتس” قائلا :”أمي إمرأة قوية، ولكنها واجهت صعوبة كبيرة لتقبل إلتحاقي بمركز تكوين مُحترف”.

وواصل :”لم يكن من السهل عليها، مُفارقتي خاصة وأني كنت صغيرا في السن ولم أتجاوز الـ12 عاما”.

وأوضح صاحب المُراوغات السحرية، بأن أمه كانت تشتاق إليه كثيرا، بإعتباره لم يكن يتلقي بها إلا مرة في الأسبوع.

ولم تذهب تضحيات صانع الألعاب في مهب الريح، بإعتباره نجح في طرق أبواب الإحتراف، وحقق مشوار دوليا مُحترما مع الخضر.