براهيمي يكشف عن أفضل لحظاته هذا الموسم

كشف الجزائري “ياسين براهيمي” عن أفضل لحظاته هذا الموسم مع نادي بورتو، في حوار أجراه مع مجلة النادي، وأكد أيضا أنّ الفريق يستحق لقب البطولة عن جدارة.

وقال براهيمي: “هدف هيريرا في مرمى بنفيكا وماريغا في مرمى ماديرا من أجمل اللحظات هذا الموسم”.

وأضاف: “لكن ما غير عقليتنا هي الخسارة ضد بلينينسيتش، وكانت السبب في فوزنا في ملعب النور ضد بنفيكا”.

وتابع: “كنا عائلة واحدة منذ اليوم الأول وكنا أفضل فريق طوال الموسم، ونستحق التتويج بلقب البطولة”.

وختم كلامه: “بهذه المجموعة يمكننا تقديم الكثير في المستقبل القريب”.