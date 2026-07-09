براهيمي يلتحق بـ “زعيم الجنوب” السعودي !

أعطى الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، موافقته الرسمية لإدارة نادي أبها السعودي للانضمام إلى الفريق بعقد يمتد لموسم واحد.

وذلك بعد صراع شرس ومنافسة قوية مع نادي الغرافة القطري الذي بذل جهوداً مكثفة لتجديد عقد اللاعب، وفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية واسعة الانتشار.

وتأتي هذه الصفقة المدوية في إطار مساعي إدارة نادي أبها، الملقب بـ “زعيم الجنوب”، لتعزيز صفوف الفريق بعناصر خبيرة، تزامناً مع عودته المرتقبة إلى دوري المحترفين السعودي (دوري روشن) الموسم المقبل.

ويهدف النادي من خلال التعاقد مع براهيمي إلى تثبيت أقدامه في دوري الأضواء وتجنب الهبوط مجدداً، بعدما غاب عن المسابقة في الموسمين الماضيين.

ويملك براهيمي مسيرة كروية حافلة؛ إذ مثّل المنتخب الوطني الأول في الفترة ما بين (2013-2021)، وكان أحد ركائزه الأساسية. وعلى الصعيد الاحترافي، خاض براهيمي تجارب مميزة في الملاعب الأوروبية رفقة رين وكليرمون في فرنسا، وغرناطة الإسباني، بالإضافة إلى حقبته الذهبية مع بورتو البرتغالي.

وفي عام 2019، تحول براهيمي إلى الملاعب الخليجية عبر قطر، حيث دافع عن ألوان نادي الريان حتى عام 2022، قبل أن ينتقل إلى الغرافة الذي قضى معه ثلاثة مواسم ناجحة (2022-2025)، ليقرر خوض تحدٍّ جديد ومثير في الدوري السعودي للمحترفين.