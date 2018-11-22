براهيمي يلتقي بطلين من ذوي الإحتياجات الخاصة في بورتو

قام فريق بورتو البرتغالي بتكريم بطلين من ذوي الإحتياجات الخاصة بعد تتويجهم باللقب الأوروبي لرياضة كرة القدم داخل القاعة.

وإلتقى “سيزار” و”دانيال” بنجوم “الدراغاو” يتقدمهم النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي الذي إلتقط معهم صورة تذكارية.

وأشار الحساب الرسمي لبورتو على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لتكريم الثنائي من طرف رئيس بطل البرتغال.

وللتذكير فإن براهيمي غاب عن موقعة الطوغو بسبب الإصابة التي كان يُعاني منها.