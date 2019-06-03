براهيمي يلعب بالنار وقد يجد نفسه في الخليج

يتجه الدولي الجزائري، ياسين براهيمي لدفع جميع الفرق الأوروبية المهمتة به، لسحب المُقترحات التي قدمتها له في الأسابيع القليلة الماضية.

وفاجأ صانع الألعاب بمطالبه المالية المُبالغ فيها، والتي لا يُمكن أن يُوفرها له أي فريق أوروبي، نظرا لتقدمه في السن.

وسيجد نجم “بورتو” نفسه مُجبرا على دراسة المُقترحات الخليجية من أندية قطرية وسعودية كانت إستفسرت عنه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

كونها تبقى الوحيدة القادرة على تلبية مُستحقات صاحب الـ29 عاما، والتي تصل لقرابة 20 مليون أورو مُقسمة على ثلاثة سنوات.

يشار بأن خريج مدرسة “رين” أنهى مُغامرته البرتغالية بأسوء طريقة ممكنة، بتضييع الدوري لـ”بنفيكا” والكأس لـ”سبورتينغ لشبونة”.