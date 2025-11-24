براهيمي ينافس تياغو سيلفا وأكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب

رشحت مؤسسة دوري نجوم قطر، الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، لاعب نادي الغرافة، لجائزة أفضل لاعب عن الجولة الـ10 من الدوري القطري.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي ضمت اسم براهيمي.

وينافس براهيمي على هذه الجائزة، ستة لاعبين، على غرار كل من أكرم عفيف، أولنغا، محمد عمر، تياجو سيلفا، عمر سيكو.

يذكر أن ياسين براهيمي، تعرض في المباراة الأخير لناديه الغرافة، لاصابة، ستبعده عن الميادين لأسبوعين، حسب ما كشفت عنه إدارة الغرافة في وقت سابق.