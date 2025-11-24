إعــــلانات
الرياضة

براهيمي ينافس تياغو سيلفا وأكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب

بقلم كريم تيغرمت
براهيمي ينافس تياغو سيلفا وأكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب
  • 81
  • 0

رشحت مؤسسة دوري نجوم قطر، الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، لاعب نادي الغرافة، لجائزة أفضل لاعب عن الجولة الـ10 من الدوري القطري.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي ضمت اسم براهيمي.

وينافس براهيمي على هذه الجائزة، ستة لاعبين، على غرار كل من أكرم عفيف، أولنغا، محمد عمر، تياجو سيلفا، عمر سيكو.

يذكر أن ياسين براهيمي، تعرض في المباراة الأخير لناديه الغرافة، لاصابة، ستبعده عن الميادين لأسبوعين، حسب ما كشفت عنه إدارة الغرافة في وقت سابق.

رابط دائم : https://nhar.tv/Qm19Z
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer