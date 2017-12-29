براهيمي ينافس ساديو ماني على هذه الجائزة

وضع “الكاف”، إسم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل متوسط ميدان هجومي إفريقي للسنة الجارية 2017.

وتواجد نجم الخضر ياسين براهيمي، ضمن القائمة المصغرة التي أعلنت عنها “الكاف”، والتي تضم كل من ساديو ماني، وجونيور أجاي.

وجاء ترشيح براهيمي لهذه الجائزة، نظير ما قدمه طيلة سنة 2017، مع ناديه بورتو البرتغالي، إضافة لمردوده في المنتخب الوطني.

وسيلقى براهيمي، منافسة شرسة على هذه الجائزة من لاعب ليفربول الإنجليزي، السينغالي ساديو ماني، إضافة للاعب الأهلي المصري جونيور أجاي.