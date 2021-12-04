براهيمي ينال جائزة رجل المباراة

أختير الدولي الجزائري ياسين براهيمي، كأرجل المباراة، نظير آدائه في المواجهة التي فاز بها الخضر، اليوم السبت، أمام منتخب لبنان.

وبصم براهيمي، على آداء كبير في هذا اللقاء، خاصة في شوطه الأول، وخلق مشاكل كبيرة لدفاع المنتخب اللبناني.

كما تمكن براهيمي، من افتتاح باب التسجيل للخضر عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ85، بعد طرد زميله مريزاق.

ونظير هذا الآداء، نال ياسين براهيمي، جائزة رجل المباراة، عن جدار واستحقاق، مؤكدا لثاني مباراة في هذه البطولة علو كعبه.