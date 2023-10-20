براهيمي ينال جائزة “The best” لأفضل لاعب في الدوري القطري

تسلم الدولي الجزائري ياسين براهيمي جائزة “The best”. لأفضل لاعب في شهري أوت و سبتمبر في البطولة القطرية.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن عن تتويج براهيمي بهذه النسخة حسب مصدر قناة “الكأس” يوم أمس.

كما نال ياسين براهيمي جائزته الشخصية التي يندرج فيها أفضل هدف في الشهرين، وهو الذي تعلق بمباراة ناديه الغرافة أمام المرخية.

وبات “الفنان” الأسمر يصنع العجب في البطولة القطرية، و رغم ذلك لم يستدعى من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي خلال المباريات الودية الأخيرة. كما يبقى مرشحا للغياب عن المباريات المقبلة لتصفيات كأس العالم و كأس افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

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