براهيمي ينفرد بصدارة هدافي الدوري القطري

يواصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي، تألقه رفقة ناديه الغرافة القطري في دوري إكسبو الموسم الجديد، حيث يعتبر هداف الدوري.

بعد أن بصم براهيمي على تسجيل 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 4 مواجهات خاضها مع فريقه في البطولة القطرية.

وحسب موقع “صوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن براهيمي يعد أفضل لاعب في دوري إكسبو القطري حاليا بتنقيط 8.83، وأكثر لاعب مساهمة تهديفية بـ9 أهداف، وأكثر لاعب يقدم تمريرات مفتاحية كل مباراة برصيد 4 تمريرات.

بالإضافة لإمتلاكه لأسرع معدل تهديفي بهدف كل 51 دقيقة، كما يمتلك لاعب بورتو السابق أعلى معدل تسديدات داخل الإطار في المباراة الواحدة برصيد 2.8 تسديدة.