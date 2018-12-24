براهيمي يوجّه رسالة لزملائه في “بورتو”

تمكن الجزائري “ياسين براهيمي” من تسجيل هدف مهم لفريقه الذي نجح في تحقيق الفوز ضد “رايو آفي” أمس الأحد في الدوري البرتغالي.

وقال “براهيمي” في تصريحات للصحافة البرتغالية: “كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ضد خصم عنيد مثل رايو أفي”.

وأضاف: “الشيء المهم هو الفوز، والروح القتالية التي تميز بها كل لاعبي الفريق، علينا مواصلة العمل جميعا من أجل تحقيق أهداف الفريق في نهاية الموسم”.

وتابع: “من المهم دائما أن ننهي العام بانتصار، أود أن أشكر كل جماهير بورتو على دعمهم الكبير لنا، وسنحاول تحقيق المزيد من الانتصارات”.