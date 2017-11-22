عاد ياسين براهيمي لاعب بورتو رفقة زملائه بنقطة التعادل في مباراتهم يوم أمس ضد بشكتاش التركي، والتي انتهت بهدف لمثله.

وكان براهيمي قد شارك أساسيا في مباراة أمس وتلاعب بمدافعي بشكتاش مثلما أراد، خاصة المدافع السابق لريال مدريد “بيبي”.

وبهذه النتيجة أبقى نادي بورتو على حظوظه في دوري الأبطال، فالفوز في المباراة المقبلة ضد موناكو في الدراغاو يعني التأهل للدور الثاني.

من جهة أخرى تكبّد زملاء “رشيد غزال” خسارة قاسية ضد لايبزيغ، حيث انهار نادي موناكو برباعية كاملة فوق أرضية ميدانه وأمام جماهيره.

وكان اللاعب الجزائري، قد شارك كبديل سهرة أمس في الدقيقة الـ 66 وقدم مردودا جيدا.