براهيمي يُتوج بجائزة “التنين الذهبي”

توّج اللاعب الجزائري، ياسين براهيمي، بجائزة “التنين الذهبي” الخاصة بفريقه “بورتو” البرتغالي.

وأعلن الموقع الرسمي لـ”الدراغويس”، عن تتويج صاحب المُراوغات السحرية بهذا اللقب والذي يكُافىء أحسن لاعب في الفريق سنة 2017.

وستكرّم إدارة “الدراغويس” لاعبها المتألق، سهرة الأربعاء المقبل.

ويأتي تكريم نجم المنتخب الوطني مُستحقا، نظرا للعروض القوية التي قدمها مع “التنانين” ومُساهمته الفعالة في تأهلهم لرابطة الأبطال الأوروبية.

يُشار أن خريج مدرسة “رين”، برز بشكل لافت الموسم الماضي مُتمكنا من تسجيل سبعة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.