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براهيمي يُتوج بجائزة فردية جديدة في البرتغال

الرياضة
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براهيمي يُتوج بجائزة فردية جديدة في البرتغال براهيمي
بقلم عبد النور حواز

تواجد إسم النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو” في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي الممتاز لسنة 2017.

وذلك في حفل منح الجوائز الخاص بالدوري البرتغالي، والذي جرى سهرة أمس الإثنين بالعاصمة البرتغالية “لشبونة”.

وجاء وضع إسم لاعب الخضر ياسين براهيمي في التشكيلة المثالية بعد تألقه الشديد مع الدراغاو سنة 2017 .

وتُعتبر هذه الجائزة الفردية الثانية لبراهيمي  بعد تتويجه  من قبل بجائزة أفضل لاعب في نادي بورتو لسنة 2017.

هذا وتم خلال نفس الحفل تتويج كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب برتغالي لسنة 2017.


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