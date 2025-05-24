براهيمي يُتوَّج بأول ألقابه في قطر بعد 6 سنوات من الانتظار!

كسر الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، نحس الألقاب في الملاعب القطرية، بعدما قاد نادي الغرافة للتتويج بلقب كأس أمير قطر.

عقب فوز مستحق في النهائي أمام فريقه السابق الريان، بهدفين مقابل هدف واحد.

في مباراة شهدت مشاركة براهيمي في كامل أطوارها. ويُعد هذا التتويج الأول لبراهيمي في قطر منذ انطلاق مشواره هناك قبل 6 سنوات. حيث بدأ رحلته مع الريان في جويلية 2019 واستمرت حتى جوان 2022. قبل أن يلتحق بالغرافة، الذي وجد فيه البيئة المناسبة للتألق وحصد أولى ثماره.

خلال الموسم الحالي، تألق براهيمي بشكل لافت، حيث خاض 27 مباراة في مختلف المسابقات: الدوري القطري، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس قطر، وكأس الأمير. وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة.

ليكون أحد أبرز مفاتيح لعب الفريق وصاحب بصمة واضحة في التتويج.

اللقب لم يكن عادياً لبراهيمي، بل حمل طابعًا خاصًا بعد أن جاء أمام فريقه السابق الريان. ويُثبت مرة أخرى أن النجم الجزائري لا يزال يُبدع ويصنع الفارق في الملاعب، رغم مرور السنوات.