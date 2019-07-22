براهيمي يُجري الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لـ “الريان” القطري

الرياضة
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براهيمي يُجري الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لـ “الريان” القطري
بقلم أمير بهلول

أجرى اللاعب الجزائري ياسين براهيمي الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي الريان القطري في صفقة انتقال حر.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق القطري أن “براهيمي” خضع لفحوصات طبية بمستشفى “أسبيتار”.

هذا وسيلتحق “براهيمي” بزملائه عقب توقيعه على عقده مع “الريان”.


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