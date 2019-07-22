براهيمي يُجري الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لـ “الريان” القطري

أجرى اللاعب الجزائري ياسين براهيمي الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي الريان القطري في صفقة انتقال حر.
وأعلن الموقع الرسمي للفريق القطري أن “براهيمي” خضع لفحوصات طبية بمستشفى “أسبيتار”.
هذا وسيلتحق “براهيمي” بزملائه عقب توقيعه على عقده مع “الريان”.
ياسين إبراهيمي يجري الفحص الطبي
اجرى الدولي الحزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للرهيب.
إبراهيمي الحاصل مؤخرا على لقب كاس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الرهيب عقب التوقيع.
Yacine Brahimi conducted a medical examination pic.twitter.com/osgg3QbdeY
— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 22, 2019
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