براهيمي يُحدث طوارئ داخل أسوار “بورتو”

الرياضة
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براهيمي يُحدث طوارئ داخل أسوار “بورتو”
بقلم عبد النور حواز

تعرض النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو” البرتغالي لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن في لقاء فريقه الجاري حاليا.

ضد المُضيف “موريرينسي” في الدور الربع النهائي من منافسة كأس البرتغال، وغادر الأسمر الجزائري الميدان في الدقيقة 45 من المرحلة الأولى.

تاركا مكانه لزميله “أندري أندري”، حيث فضل المدرب “كونسيساو” عدم المخاطرة أكثر ببراهيمي خاصة وأن النتيجة كانت تقدم بورتو بهدفين نظيفين.

ولم تتحدد لحد الأن مدة غياب لاعب الخضر عن الملاعب إلى غاية إجراء الكشوفات الصحية لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

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