براهيمي يُحرج مُدربه!

الرياضة
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براهيمي يُحرج مُدربه!
بقلم إسماعيل عشاش

تسبب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في إحراج شديد لمدربه، أمام وسائل الإعلام القطرية، بعد الفوز المُحقق أمام الأهلي، أمس الخميس.

ووجد دييغو أغييري، نفسه مُجبرا على تبرير قراره بإستبدال صانع الألعاب قبل عشر دقائق من نهاية المُباراة الماضية، رغم تألقه.

وصرّح التقني الأوروغوياني :”إنه تغيير تكتيكي وبراهيمي كان أحد اللاعبين المتميزين، وساهم في تحصلنا على النقاط إنتصار مهمة بالنسبة لنا”.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني، واصل مُسلسل هز الشباك، ووصل لهدفه رقم 11 منذ بداية الموسم الجاري، في دوري النجوم.


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