براهيمي يُريح إدارة الريان

عبّرت إدارة نادي الريان، عن إرتياحها الشديد تجاه وضعية الدولي الجزائري ياسين براهيمي، مع قرب موعد إستئناف البطولة القطرية.

وأوضحت جريدة “العرب” القطرية، بأن إمتلاك صاحب المُراوغات السحرية لعقد طويل الأمد مع “الرهيب”، يجعله معنيا آليا بعودة المُنافسة.

ويعتبر هذا تفصيلا مهما بالنسبة للفريق القطري، بإعتبار أن العديد من الفرق المُنافسة تواجه مُشكلا مع اللاعبين المُنتهية عقودهم لإجبارهم على العودة لصفوفها.

ونجد بأن لاعبين جزائريين على شاكلة وليد مسلوب وأيوب عزي، إضطروا لتمديد عقودهم لشهر إضافي، لضمان مواصلة مشوارهم في دوري النجوم.