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براهيمي يُسبب صُداعًا لإدارة “بورتو” !

الرياضة
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براهيمي يُسبب صُداعًا لإدارة “بورتو” !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “أوجوغو” البرتغالية أن الجزائري “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو” بإمكانه الإنضمام لأي فريق آخر بداية من شهر جانفي المقبل.

وهذا ما يسبب صداعا لإدارة “الدراغاو” التي تبحث عن أي طريقة لإعادة تجديد عقد الجزائري حتى تتحصل على الأموال في حالة مغادرته للفريق.

كما أن “براهيمي” بصم على بداية موسم قوية، أين سجل هدفين في أول مباراتين رسميتين مع “بورتو” وساهم في تتويج هذا الأخير بكأس السوبر البرتغالي.

من جهة أخرى، حدّد “الجزائري” أهدافه هذا الموسم وهي إحراز أكبر عدد ممكن من الألقاب رفقة النادي كما رفض العديد من العروض هذه الصائفة.


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