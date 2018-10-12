براهيمي يُشعل الحرب في العاصمة روما

أبدى فريق لازيو الإيطالي سعيه للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في الميركاتو الشتوي المقبل مُستغلا عدم تجديد الآخير لعقده مع فريقه بورتو البرتغالي.

حيث كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي اليوم الجمعة أن فريق العاصمة الإيطالية وضع ملف براهيمي على طاولته ويسعى للحصول على موافقته وعلى موافقة وكيل أعماله للتوقيع في شهر جانفي المقبل.

وسيجد فريق لازيو صعوبة كبيرة في إقناع نجم الخضر حسب ذات الموقع خاصة وأنه يملك العديد من العروض على غرار الإنتر وإيفرتون الإنجليزي.

وبالأخص نادي روما الغريم الأول للازيو الذي يسعى للتعاقد مع ياسين براهيمي منذ الميركاتو الصيفي الماضي.