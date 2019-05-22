براهيمي يُغادر “بورتو” بـ “رقم خاص” !

أشادت صحيفة “أجوغو” البرتغالية بالنجم الجزائري “ياسين براهيمي” الذي سيلعب آخر مباراته بألوان” بورتو” في نهائي كأس البرتغال.

حيث وصفت النجم الجزائري باللاعب المثالي، وملك المراوغات، خاصة بعد أن أصبح أفضل مراوغ للمرة الثالثة على التوالي في الدوري البرتغالي.

كما أكدت أن “براهيمي” هو خامس أكثر لاعب أجنبي شارك مع “الدراغاو” في “القرن الجديد”.

حيث شارك النجم الجزائري في 214 مباراة بألوان “بورتو”، ويريد أن تكون النهاية سعيدة عندما يواجه سبورتينغ لشبونة الغريم التقليدي في آخر مباراة له في نهائي الكأس وهو اللقب الذي لم يفز به بعد.