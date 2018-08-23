“براهيمي” يُفجر أزمة في “بورتو”!

تسبب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بأزمة جديدة داخل “بورتو”، بعد مُطالبة شركة “دوايان سبور” بالحصول على قيمة 6.5 مليون أورو.

وتمتلك “دوايان سبور” نسبة من عقد صاحب المُراوغات السحرية، وهو مايُفسر إصرارها على الإستفادة من المبلغ الذي يُعتبر حقا لها.

وجاءت هذه الخطوة، لتدفع إدارة “التنانين” للتفكير جديا في بيع نجمها الأول، وذلك رغم مُعارضة المُدرب “سيرجيو كونسيساو” لهذا المُقترح.

يُشار بأن “موناكو” الفرنسي يُصر على الإستفادة من خدمات، ياسين براهيمي، ويُحاول منذ أسبوع إقناعه للإلتحاق بتشكيلة البرتغالي “ليوناردو جارديم”.