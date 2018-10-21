براهيمي يُفجّر مفاجأة مدوية في “البرتغال” 

كشفت “ريكورد” البرتغالية، أن نادي “بنفيكا” قد دخل الصراع من أجل خطف “ياسين براهيمي” نجم “الدراغاو” بداية من “الميركاتو الشتوي”.

وحسب ما أكدته ذات المصادر فإن إدارة “النسور” مهتمة كثيرا بخدمات النجم الجزائري وتعتبره أحد أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي.

يذكر أن “براهيمي” وصل إلى طريق مسدود بينه وبين إدارة “بورتو” من أجل تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

ويمكن لنجم “الدراغاو” أن ينتقل بالمجان في الصائفة المقبلة لأي فريق كان ويمكنه التفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمه في الميركاتو الشتوي.

والانتقال للغريم التقليدي لنادي “بورتو” سيكون بمثابة الصدمة لمشجعي الفريق الذين أكدوا في كل مرة أن “براهيمي” هو مدلل الفريق.