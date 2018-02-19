“براهيمي” يُنافس لاعب برازيلي على هذا اللقب !

رُشّح الدولي الجزائري ونجم نادي بورتو البرتغالي ياسين ابراهيمي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

ودخل براهيمي في منافسة مع زميله البرازيلي أليكس تيليس من أجل الفوز بلقب أفضل لاعب في النسخة الحاليّة من الدوري البرتغالي.

حسب ماكشف عنه موقع “هوسكورد” المختص في إحصائيات وأرقام وتغطية البطولات الكبرى في أوروبا وأمريكا.

ويتواجد إبن المنيعة في المرتبة الثانية كأفضل لاعب بمعدّل 7.92 على 10 وراء تيليس، صاحب معدّل 8.04 من 10.

وأبان براهيمي على مستوى كبير هذا الموسم، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف المسابقات وقّع خلالها 8 أهداف وصنع 9 أخرى.