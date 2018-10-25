براهيمي يُوجّه رسالة لجماهير “بورتو”

وجه الجزائري “ياسين براهيمي” رسالة خاصة لجماهير “بورتو” خاصة بعد الأخبار الأخيرة التي راجت في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر “براهيمي” عبر حساب “الدراغاو” الرسمي في “التويتر”: “أهلا بجماهير “بورتو”، شكرا لكم على دعمكم لنا”.

وكشفت صحيفة “ريكورد” أن هذه الرسالة مفادها أن الجزائري يريد البقاء في صفوف “الدراغاو” ويرفض الحديث عن مستقبله في هذه الفترة بالذات.

يذكر أن براهيمي وصلته العديد من العروض، على غرار “لازيو” و “ليون” وحتى “أولمبيك مارسيليا”.