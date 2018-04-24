براهيمي: “3 نهائيات تفصلنا عن تحقيق اللقب” !

أكد الجزائري “ياسين براهيمي” نجم بورتو أن الفريق متبقي له ثلاث نهائيات ومطالب بالفوز بالمباريات المتبقية من أجل أن يحقق حلم الجميع والتتويج بلقب البطولة.

وقال براهيمي في تصريحات صحفية: “كنا نريد أن ندخل مباراة سيتوبال بقوة وهذا ما سمح لنا بتحقيق هذا الفوز الكبير”.

وأضاف: “3 أهداف في أول ربع ساعة جعلنا نكمل المباراة بكل أريحية، الآن علينا أن نركز في المباراة المقبلة”.

وتابع: “متبقي لنا 3 مباريات، واذا أردنا أن نكون أبطالا علينا الفوز في كافة المباريات المتبقية فاللقب بين أيدينا”.

وختم كلامه: “الجماهير أبدت دعمها لنا منذ بداية الموسم، ونريد أن نجعلهم سعداء في النهاية”.

يذكر أن براهيمي سجل هدفا جميلا في مباراة فريقه بورتو يوم أمس ضد سيتوبال والتي انتهت لصالح الدراغاو بنتيجة 5-1.