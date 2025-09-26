براهيمي: “نيمار وضعني في راحة تامة واللعب معه متعة حقيقية”

كشف الدولي الجزائري، بلال براهيمي، المنتقل حديثاً إلى نادي سانتوس البرازيلي، عن تفاصيل لقائه بزميله الجديد نيمار جونيور.

وأكد براهيمي أنه شعر براحة كبيرة منذ وصوله بفضل نجم “السيليساو”.

وقال في تصريحات لصحيفية ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة: “نيمار وضعني في راحة تامة. تفاجأت حقاً من مستواه في اللغة الفرنسية، لم يكن كما كنت أسمع. لقد علم أنني كنت ألعب مع دانتي في نيس، وأخبرني أنه سيكون إلى جانبي في حال واجهت أي مشكل، حتى بخصوص الاستقرار”.

وأضاف لاعب الخُضر: “نيمار طلب من المدرب أن لا يتردد في تمرير الرسائل له ليبلغها لي. إنه قريب مني ويعطيني ثقة كبيرة”.

وعن الجانب الفني، لم يخْفِ براهيمي إعجابه: “أي لاعب يتمنى اللعب بجانبه. حتى وإن لم يكن في كامل جاهزيته، إلا أن مستواه خلال الحصص التدريبية يثبت أنه لاعب عالمي بكل المقاييس. إنه شعور رائع أن أشاركه أرضية الميدان”.