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براهيمي:”2017 أضحت من الماضي، ولكن..”

الرياضة
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براهيمي:”2017 أضحت من الماضي، ولكن..”
بقلم وليد كويني

تحدث الدولي الجزائري ياسين براهيمي في تصريح له لجريدة يو جوغو البرتغالية، عن ما أهم المحطات التي مرّ بها خلال السنة المٌنقضية.

أين قال:”مررت بمرحلتين خلال عام 2017 وأضحت من الماضي، إجتزت أوقات صعبة التي من خلالها تعلمت الكثير، والآن مدربي يضع ثقته في وهذا ما أحتاجها”.

وأكد مهاجم بورتو:”المجموعة متلاحمة وكل الأمور على ما يرام بيننا منذ بداية الموسم ونأمل أن نبقى كذلك إلى نهايته”.

كما أبدى صاحب الـ27 سنة تفاؤله بتحقيق اللقب خلال السنة الجديدة مصرحا:”لا أحد بإمكانه تفريقنا ونحن مٌتعطشون للألقاب”

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