براهيمي:”2017 أضحت من الماضي، ولكن..”

تحدث الدولي الجزائري ياسين براهيمي في تصريح له لجريدة يو جوغو البرتغالية، عن ما أهم المحطات التي مرّ بها خلال السنة المٌنقضية.

أين قال:”مررت بمرحلتين خلال عام 2017 وأضحت من الماضي، إجتزت أوقات صعبة التي من خلالها تعلمت الكثير، والآن مدربي يضع ثقته في وهذا ما أحتاجها”.

وأكد مهاجم بورتو:”المجموعة متلاحمة وكل الأمور على ما يرام بيننا منذ بداية الموسم ونأمل أن نبقى كذلك إلى نهايته”.

كما أبدى صاحب الـ27 سنة تفاؤله بتحقيق اللقب خلال السنة الجديدة مصرحا:”لا أحد بإمكانه تفريقنا ونحن مٌتعطشون للألقاب”