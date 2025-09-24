براهيمي: “سعيد جدًّا بالانضمام إلى سانتوس”

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري بلال براهيمي، قادماً من نادي نيس الفرنسي، في صفقة تمتد حتى نهاية موسم 2026.

وأعرب براهيمي، في تصريح للصفحة الرسمية للنادي عبر منصة “إكس”، عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة جديدة في الدوري البرازيلي، مؤكداً فخره بالانضمام إلى أحد أعرق أندية أمريكا الجنوبية.

وقال براهيمي: “مرحبا أنصار نادي سانتوس.. اسمي بلال براهيمي .. سعيد جدا.. لقد وصلت إلى بيشاو”.

وتعني كلمة “بيشاو” عند أنصار نادي سانتوس “السمكة الكبيرة”، نسبةً إلى شعار النادي البرازيلي وارتباطه بالساحل والبحر.

وسينضم براهيمي إلى كوكبة من النجوم في سانتوس، أبرزهم النجم العالمي نيمار دا سيلفا، قائد الفريق.