براهيمي: “هدفي إهداء كأس قطر لجمهور الغرافة”

أكد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، استعداده لقيادة فريقه الغرافة للتتويج بنهائي كأس أمير قطر على حساب فريقه السابق الريان.

وستجرى المباراة غدا السبت، بملعب خليفة الدولي، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر، وستكون منقولة لأول مرة عبر القناة السادسة “الشبابية”.

وقال ياسين براهيمي خلال الندوة الصحفية التي انقعدت اليوم الجمعة: “المباراة ستكون خاصة بالنسبة لي، والنهائي مهم، نود أن نقدم الكأس إلى الفريق والجمهور، منذ مدة لم نفز بها، وبالتالي هذه هي الفرصة”.

ونفى براهيمي أن يكون قد شارك منشوراً عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” يسيء فيه لفريق الريان: “إنستغرام.. !؟ كان آخر منشور لي منذ مدة، لم أنشر ذلك، أنا أحترم الريان بشكل كبير بحكم أني لعبت معهم. لكني أؤكد أني مستعد لتحقيق الفوز في فريق الغرافة”.

وختم الفتى الأسمر الجزائري: “المواجهة خاصة بالنسبة لي، وسأعمل على إهدئها لجمهورنا”.