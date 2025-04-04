براهيمي يرفع رصيده إلى 16 مساهمة تهديفية هذا الموسم

يواصل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، تألقه رفقة نادي الغرافة القطري هذا الموسم، ووصل للمساهمة التهديفية رقم 16 هذا الموسم.

وذلك بعدما تمكن لاعب الخُضر، ياسين براهيمي، من قيادة فريقه الغرافة، للفوز أمام نادي العربي بنتيجة (3-1)، اليوم الجمعة، برسم الجولة الـ20 من الدوري القطري. ليرفع الغرافة رصيده إلى 40 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري.

وخاض اللاعب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أطوار هذه المواجهة كاملةً. وسجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ45.

ليصل بذلك اللاعب الأسبق لبورتو البرتغالي إلى المساهمة التهديفية الـ16 هذا الموسم، خلال 24 مباراة خاضها مع فريقه الغرافة.