براهيمي يمنح موافقته للالتحاق بالغرافة

منح النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، موافقته للالتحاق بفريق الغرافة القطري.

حيث كشف الاعلامي بفرانس فوتبول، نبيل جليط، أن الأسمر الجزائري سيُغادر الريان بعد 3 مواسم قضاها مع النادي الأسود والأحمر.

كما أضاف الاعلامي الفرانكو-جزائري، وجود مُفاوضات مُتقدمة بين براهيمي وفريق الغرافة.

بينما يتواجد صاحب 32 ربيعا أيضا محل اهتمام نادي سعودي دون ذكر اسمه.