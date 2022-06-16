براهيمي يمنح موافقته للالتحاق بالغرافة
بقلم عبد النور حواز
منح النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، موافقته للالتحاق بفريق الغرافة القطري.
حيث كشف الاعلامي بفرانس فوتبول، نبيل جليط، أن الأسمر الجزائري سيُغادر الريان بعد 3 مواسم قضاها مع النادي الأسود والأحمر.
كما أضاف الاعلامي الفرانكو-جزائري، وجود مُفاوضات مُتقدمة بين براهيمي وفريق الغرافة.
بينما يتواجد صاحب 32 ربيعا أيضا محل اهتمام نادي سعودي دون ذكر اسمه.
Arrivé en 2019 au #Qatar, Y. Brahimi devrait quitter Al Rayyan (32 buts et 17 PD en 82 matchs). L’Algérien est en contact avancés avec Al-Gharafa, autre club qatarien. A 32 ans, son nom est aussi cité en Arabie Saoudite. Mais Al-Gharafa tient la corde. #Mercato #Algérie pic.twitter.com/ztOI8TFMgl
— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 16, 2022
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