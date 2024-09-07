براهيم ڨندوز: “أهديت الجزائر ميدالية ذهبية في أول مشاركة في تخصص كانوي كياك”

ثمّن الرياضي الجزائري، براهيم قندوز، تتويجه التاريخي بالميدالية الذهبية، ضمن تخصص”الكانوي كياك” في منافسات الألعاب البارالمبية.

وصرّح، براهيم قندوز، اليوم السبت، للقناة العمومية “الشبابية”، عقب تتويجه التاريخي: “الحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى لنيل ميدالية ذهبية”.

وأضاف المتحدث: “هذه المشاركة هي الأولى للجزائر في منافسات “كانوي كياك” ضمن الألعاب البارالمبية. والحمد لله كنت على قدر المسؤولية ورفعت راية الجزائر بباريس”.

وتابع قندوز: “أود أن أوجه شكري لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والرياضية، على مجهوداتهم الجبارة خلال فترة التحضيرات للألعاب البارالمبية، والحمد لله أتى برنامج التحضيرات بثماره”.