برايك: مرحلة الجاهزية يجب أن تكون 100% خاصة خلال أيام المشاعر المقدسة

شدد مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، اليوم الإثنين، على أن مرحلة الجاهزية يجب أن تكون بنسبة 100%، تحضيرًا للمراحل القادمة التي تتطلب أقصى درجات الانضباط والتنسيق، لا سيما خلال أيام المشاعر المقدسة.

وخلال إشرافه على اجتماع تنسيقي بمقر مركز البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة، بحضور رئيس المركز بوذراع بلخير. ورؤساء الفروع التابعة للمكتب بالبعثة الجزائرية، تابع برايك عرضًا شاملًا لحصيلة نشاطات المركز، قدمه بوذراع بلخير. والتي شملت سير عملية استقبال الحجاج الجزائريين منذ وصولهم إلى المدينة المنورة. وآليات التكفل بهم من حيث الإقامة، النقل، الإطعام، والإرشاد، إضافة إلى التحديات التنظيمية والخدماتية. التي تمت مواجهتها، والحلول المعتمدة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

حيث أثنى الطاهر برايك، على الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مركز المدينة المنورة. مشيدًا بحُسن التنظيم والتنسيق الميداني، ومؤكدًا أن ذلك يعكس الاحترافية العالية والتزام أعضاء البعثة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

كما أكد ذات المسؤول للجميع على وجوب التحلي بروح المسؤولية العالية، مشددًا على أن مرحلة الجاهزية يجب أن تكون بنسبة 100%، تحضيرًا للمراحل القادمة التي تتطلب أقصى درجات الانضباط والتنسيق، لا سيما خلال أيام المشاعر المقدسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور