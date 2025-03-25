برايك يتباحث مع السفير السعودي سبل خدمة الحجاج والمعتمرين الجزائريين

تباحث المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الطاهر برايك، مع سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري. حول سبل تكثيف الجهود المشتركة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين الجزائريين.

وحسب ما أفاد به بيان للديوان، فإنه وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في مجال الحج والعمرة. قام برايك بزيارة إلى السفير السعودي. تم من خلالها التطرق إلى “أهم الترتيبات والمستجدات المتعلقة بموسم الحج والعمرة. بهدف رفع مستوى التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة. بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين الجزائريين. وفق أعلى معايير الجودة والتيسير.

كما يعكس هذا اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين. في ظل الروابط الراسخة والتوجيهات السامية لقيادة البلدين خدمة لضيوف الرحمن. وسعيا لتقديم تجربة حج وعمرة متميزة وآمنة”.

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