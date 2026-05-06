برايك يحل بالمدينة منورة لمتابعة تحضيرات حج 2026

حلّ المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، اليوم الأربعاء، بالمدينة المنورة في إطار متابعة سير التحضيرات لموسم الحج 1447هـ/2026م.

وكان في استقباله رئيس مركز المدينة المنورة، مرفوقًا بإطارات وأعضاء البعثة الجزائرية، إلى جانب مسؤولي شركة تقديم الخدمات.

يشار أن أول فوج من حجاجنا الميامين، حل ليلة أول أمس، بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، قادمين عبر الرحلات الجوية في أجواء تنظيمية محكمة.

و قد حطّت الطائرة في ساعة متأخرة من الليل وعلى متنها 251 حاجًا. حيث كان في استقبال الحجاج أعضاء البعثة الجزائرية. للحج، يتقدمهم القنصل العام للجزائر بجدة محمد الحبيب زهانة. إلى جانب عدد من الإطارات و المسؤولين. الذين سهروا على تسهيل إجراءات الدخول و توجيه الحجاج نحو مقرات إقامتهم في أفضل الظروف.

