برايك يزور الحجاج الجزائريين المتواجدين بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة

قام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة ومدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الدكتور الطاهر برايك، رفقة رئيس الوفد الطبي محمود دحمان، وإطارات من البعثة الجزائرية، بزيارة عدد من الحجاج المرضى المتواجدين بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

وقد سمحت هذه الزيارة بالاطمئنان على أوضاع الصحية للحجاج والوقوف على ظروف التكفل بهم. حيث أكد ديوان الحج والعمرة أن حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وهم في طريقهم إلى التعافي.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة التي يوليها مكتب شؤون حجاج الجزائر لحجاجنا الميامين. تجسيدًا لرسالة المرافقة والرعاية والاهتمام التي تتواصل إلى غاية عودة آخر حاج جزائري إلى أرض الوطن سالمًا غانمًا بإذن الله.

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