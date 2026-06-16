برايك يقدم تهانيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

هنأ المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، كافة المواطنين والمواطنات وإطارات وعمال الديوان الوطني للحج والعمرة، وكذا جميع الشركاء والمتعاملين، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ.

وجاء في نص تهنئة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة “يسعدني أن أتقدم إلى كافة المواطنات والمواطنين. وإلى إطارات وعمال الديوان الوطني للحج والعمرة، وكذا جميع الشركاء والمتعاملين بأصدق التهاني وأطيب الأماني. راجيا من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا”.

مضيفا “كما أسأله سبحانه أن يمن على الجميع بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ بلادنا العزيزة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وعلى الأمة الإسلامية كافة بالمزيد من الوحدة والرخاء”.

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