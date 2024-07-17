برباري:”إختيار المدربين المعنيين بمرافقة الرياضيين ليس من صلاحيات اللجنة الأولمبية”

أكد عضو اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، ومسؤول الوفد الجزائري المشارك في أولمبياد باريس 2024، خير الدين برباري، أن إختيار مدربي الرياضيين الجزائريين المشاركين في الأولمبياد ليس من مهام اللجنة الأولمبية.

وصرح برباري، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التي عقدها بمقر اللجنة الأولمبية:”مهام اللجنة الأولمبية هو التحضير التنظيمي واللوجيتسي لهذه المنافسات الأولمبية، نقوم بالتنسيق مع كل الإتحادات الوطنية المعنية بالمشاركة في الأولمبياد”.

وأضاف برباري:”نتابع تحضيرات الرياضيين، وكل تخصص رياضي له خصوصياته، سنشارك بـ46 رياضي يشرف عليهم 39 مدرب سيتم إختيارهم من قبل الإتحادات، واللجنة الأولمبية ليس لها دخل في إختيار المدربين”.