برباري:”لأول مرة في التاريخ الجزائر ستشارك في الأولمبياد في 15 تخصصا”

كشف رئيس الوفد الرياضي الجزائري، المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024، خير الدين برباري، أن الجزائر ستشارك في أولمبياد باريس، في 15 تخصصا.

ولأول مرة في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد.

وصرح برباري، اليوم الأربعاء، لقناة النهار:”ستكون رياضات ألعاب القوى والمصارعة، الأكثر تمثيلا للجزائر في أولمبياد باريس، بـ8 رياضيين في ألعاب القوى، و 8 مصارعين”.

وتابع المتحدث:”ستشارك الجزائر في تخصص المبارزة بـ5 رياضيين، وتخصص الجيدو بثلاث رياضيين، والملاكمة بـ5 رياضيين، فيما سيشارك في تخصصات تنس الطاولة، السباحة، الدرجات، برياضيين”.

وأوضح ذات المتحدث:”ستشارك الجزائر برياضي واحد في تخصصات الجمباز، الكانغواي، رفع الأثقال، الشراع”.