برباري: “أهدافنا في الألعاب الأولمبية منطقية ونعول على أبطالنا المتألقين”

تحدث خير الدين برباري، رئيس الوفد الجزائري المشارك في اولمبياد باريس، عن أهداف الجزائر في المشاركة في هذه الألعاب.

وصرح برباري، في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء: “أهدافنا مبنية على أمور منطقية، ومؤشرات ايجابية فيما تعلق بالنتائج التي نطمح لها في أولمبياد باريس”.

كما أضاف: “هناك عدة أبطال نعول عليهم في الألعاب الاولمبية، بالنظر لنسقهم التصاعدي، على غرار كيليا نمور، ايمان خليف، وغيرهم”.

وتابع خير الدين برباري: “سنعمل على حماية ودعم جميع أبطالنا الذين سيمثلون الألوان الوطنية في الألعاب الأولمبية باريس 2024”.